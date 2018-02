Дед выжившей ученицы флоридской школы чуть не погиб во время массовой бойни 70 лет назад

17-летней Карли Новелл из флоридской школы, где 14 февраля произошла массовая бойня, удалось выжить, спрятавшись в подсобке. Девушка рассказала, что 70 лет назад в результате похожей трагедии ее дед потерял всю семью. Американка призывает запретить свободное ношение оружия, сообщает Huffington Post.

Вместе с 19 одноклассниками Карли Новелл удалось спрятаться в маленькой каморке и переждать бойню, устроенную учащимся той же школы, 19-летним Николасом Крузом.

Девушка заявила, что ей никогда не было так страшно. По словам Новелл, у некоторых ее одноклассников в тесном пространстве начались панические атаки.

К счастью для школьников, вскоре после окончания стрельбы их освободила полиция. Придя домой, Новелл написала в своем "Твиттере", что 70 лет назад при похожих обстоятельствах едва не погиб ее дед Чарльз Коэн.

This is my grandpa. When he was 12 years old, he hid in a closet while his family was murdered during the first mass shooting in America. Almost 70 years later, I also hid in a closet from a murderer. These events shouldn't be repetitive. Something has to change. #douglasstrong pic.twitter.com/nDctTNlUNs