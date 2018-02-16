УЕФА получила угрозы после начала расследования по делу албанского "Скендербеу"

Члены дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые завели дело в отношении албанского клуба "Скендербеу", получили анонимные послания с угрозами жизни функционеров. Сообщается, что дело было заведено из-за подозрений в участии клуба в договорных матчах.

"Все сотрудники УЕФА, которые работают над важными или иными вопросами могут рассчитывать на полную поддержку со стороны организации, — цитирует официальное заявление союза ТАСС. – Мы никогда не допустим, чтобы жизни наших работников подвергались опасности, угрозам или прочему запугиванию со стороны третьих лиц. Мы уже проинформировали полицию об этих сообщениях".

Сообщалось, что европейская ассоциация намерена отстранить "Скендербеу" от участия в Лиге Европы и Лиге чемпионов сроком на десять лет за участие в подозрительных матчах. По сообщениям инспекторов организации, клуб из Албании принимал участие в более чем 50-ти договорных поединках.