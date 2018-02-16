Польша опускает железный занавес перед украинцами

Варшава намерена усилить пограничный контроль и ввести систему собеседования прямо на границе, чтобы не допустить проникновения идеологически чуждых элементов.

Издание Rzeczpospolita приводит свидетельства чиновников, отвечающих за миграционный контроль. Они приводят примеры, когда во въезде на территорию Польши было отказано даже тем, кто запрашивал вид на жительство, ссылаясь на наличие родственников с польскими корнями.

Камнем преткновения стал вопрос об отношение приезжающих украинцев к личности Степана Бандеры и к деятельности УПА (запрещена на территории РФ).

Особо подчёркивается тот факт, что даже незнание исторических фактов или нежелание выражать своё мнение могут быть расценены, как попытка скрыть своё благоприятное отношение к организации украинских националистов.

Усиление контроля стало следствием принятых несколько дней назад парламентом поправок к закону об Институте национальной памяти. Согласно им за пропаганду бандеровской идеологии может грозить до трёх лет тюремного заключения.

Хотя практика подобных собеседований вряд ли коснётся поголовно каждого въезжающего на территорию Польши украинца, однако никаких ограничений у пограничной службы на этот счёт нет.

Не стоит, однако, рассчитывать на доверчивость пограничников и пытаться скрыть свои истинные пристрастия. В случае, если в дальнейшем гражданин окажется замешан в конфликтах на почве межнациональной розни на территории Польши или польские спецслужбы установят факт причастности того или иного лица к украинским националистическим движениям, то к трехлетнему сроку могут добавиться и статьи об умышленном обмане сотрудников пограничной службы.

Идеология национализма, открыто поддержанная Киевом в последние годы, приносит свои плоды. От Украины отворачиваются даже те страны, которые активно поддерживали курс Киева на конфронтацию с Россией.

Для того, чтобы разорвать связи с Россией в сознании своих граждан, украинская власть была вынуждена прибегнуть к радикальным мерам, сделав ставку даже не на патриотизм, а на национализм в его крайних формах.

Теперь этот курс рикошетом возвращается на Украину. Эксперты полагают, что в дальнейшем украинцам всё труднее будет находить работу в соседней Польше, а те, кто всё же сможет осуществить мечту о трудовой миграции столкнуться с притеснениями со стороны польских граждан.

В результате, украинцы, для того, чтобы остаться за рубежом на заработках, будут вынуждены вновь отречься от своей новейшей истории и того, что сейчас происходит у них на родине.