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17 февраля 201800:08

Швейцарец Роджер Федерер вернул себе звание первой ракетки мира

EPA

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер снова стал первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как Федерер обыграл голландца Робина Хасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме.

Федерер выиграл у Хасе в трех партиях 4:6, 6:1, 6:1. и вышел в полуфинал турнира. Там его ждет встреча с победителем пары Андрес Сеппи (Италия) – Даниил Медведев (Россия). В понедельник Роджер официально возглавит рейтинг-лист АТП. В последний рз Роджер находился во главе списка в 2012 году.

36-летний Роджер Федерер стал самым возрастным теннисистом когда-либо возглавлявшим мировой рейтинг. Прежнее достижение принадлежало американцу Андре Агасси, который был первой ракеткой в возрасте 33 лет и 133 дней.

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