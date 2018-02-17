"Смерть Сталина" запретили к показу в Азербайджане

Демонстрация фильма "Смерть Сталина" в кинотеатрах Азербайджана запрещена. Такое решение принято министерством культуры и туризма страны после его просмотра представителями ведомства.

По мнению кинопрокатчиков, фильм рассказывает, в том числе, о событиях Второй мировой войны, и то, что изображается в этой картине, оскорбляет память погибших в ней.

Как сообщалось, в январе текущего года Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти в прокат 25 января, напоминает РИА Новости.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" повествует о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина. К министру культуры РФ Владимиру Мединскому обратились ряд деятелей культуры и представителей общественности с просьбой о приостановке действия прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет ее соответствия российскому законодательству.