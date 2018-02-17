Смертельный обгон: очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии в Крыму

Трое малолетних детей, один подросток и двое взрослых погибли в результате столкновения трех грузовиков и отечественной легковушки недалеко от Керчи, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Страшное ДТП произошло около 19:40 в пятницу на 367-м километре трассы, соединяющей Джанкой с Керчью, близ поворота на поселок Ленинское. По предварительным данным, виновником аварии стал владелец ВАЗ-2105, который пошел на обгон грузовика, но в итоге задел его по касательной и вылетел на встречную полосу перед фурой.

"Обгон был крайне неудачным. В "Жигулях" находилось шесть человек: три ребенка, два взрослых и один подросток, все они погибли. Также погиб водитель одной из фур — он сгорел в кабине", — сообщил РИА Новости помощник начальника регионального управления МЧС Владимир Иванов.

На сделанных через несколько минут после столкновения кадрах видно, что съехавшая с дороги фура объята пламенем. К тому моменту, когда на место прибыли пожарные, от нее остался только остов. Отечественная легковушка от удара превратилась в груду металлолома.

Двух пострадавших в результате аварии доставили в реанимацию, состояние одного из них оценивается как критическое — у мужчины, по данным источника ТАСС, ожоги 90% тела.

Пользователи соцсетей отмечают, что на дороге шел ремонт и максимальная скорость была ограничена 60 километрами в час, однако большинство водителей разгонялись до 100 и более километров в час.