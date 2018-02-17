Трамп открещивается от обвинений в сговоре с Россией

В пятницу, 16 февраля, президент США Дональд Трам заявил, что якобы запущенная Россией антиамериканская кампания началась до того, как он объявил о своем желании баллотироваться на высший государственный пост, и это свидетельствует об отсутствии какого-либо сговора его избирательного штаба с российскими властями.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году — задолго до того, как я объявил, что буду избираться в президенты. На результаты выборов это не повлияло. Предвыборная кампания Трампа не сделала ничего плохого — никакого сговора", — написал американский лидер своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось, власти США предъявили официальные обвинения 13-ти гражданам России и трем российским организациям за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года, напоминает ТАСС. Одновременно отмечается, что действия обвиняемых на исход выборов не повлияли.