Медики готовы защитить спортсменов из России от норовируса

Пресс-служба Министерства здравоохранения заявила готовности врачей, сопровождающих спортсменов из России на Олимпиаде, к борьбе с норовирусной инфекцией. Российские медики обладают навыками борьбы с вирусом, и необходимым запасом лекарств.

В олимпийском Пхенчхане зафиксировано более 200 случаев заболеванием норовирусной инфекцией. Среди заболевший, как зрители, так и спортсмены. Представитель оргкомитета Игр Сон Бак Ю заявил, что пик заболеваний миновал и число заболевших снижается. Однако угроза заражения сохраняется до сих пор.

Врачи, сопровождающие спортсменов из России, готовы к борьбе с инфекцией. "В ходе подготовки к Олимпийским играм медики тщательно анализируют эпидемиологическую обстановку в принимающей стране. Поэтому российские врачи, сопровождающие наших олимпийцев, готовы к соответствующим рискам. Они обладают необходимыми знаниями и навыками, а также имеют запасы лекарств", — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Минздрава России.