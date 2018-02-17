ЧП в небе над Канадой: 3 человека пострадали в результате турбулентности

Из-за сильной турбулентности, возникшей во время перелета пассажирского самолета авиакомпании Air Canada из Торонто в Сан-Хосе на Коста-Рике, пострадали три человека.

Инцидент произошел после вылета самолета Boeing 767-300 из аэропорта Пирсон в Торонто. В связи с произошедшим борт был вынужден вернуться в аэропорт вылета, передает ТАСС.

В результате авиапроисшествия пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. По данным СМИ, люди получили незначительные травмы, самолет не пострадал. Данных о том, сколько всего человек находилось на борту, не поступало.