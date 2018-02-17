Керлингистки из России уступили американкам

Продолжается групповой турнир по керлингу среди женщин. Керлингистки из России уступили сборной США 6:7.

Матч получился очень упорным. Американки вырывались вперед, но команда Виктории Моисеевой всякий раз успешно догоняла соперниц. К заключительному энду команды пришли со счетом 6:6.

Судьбу матча решил последний бросок американок. Камень сборной США остановился ближе к центру на два сантиметра ближе к центру, чем камень нашей команды, что и решило исход встречи в пользу американок 7:6. Команда из России потерпела третье поражение в пяти матчах. Для выхода в плей-офф Виктории Моисеевой, Ульяне Васильевой, Галине Арсенькиной и Юлии Гузиевой еужно побеждать в оставшихся встречах.