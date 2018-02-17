Сильнейшие раллисты мира приняли участие в традиционной гонке в Карелии

Единственная в мире снежно-ледовая гонка "Россия — Северный лес" стартовала в Карелии. Это — первый этап Кубка мира по ралли-рейдам. Почти 40 экипажей из 13 стран приехали, чтобы побороться за победу. Среди участников — действующие чемпионы мира, участники недавних ралли "Дакар" и "Африка Эко Рейс". Это, в том числе, Нассер Аль-Аттия, Владимир Васильев и Борис Гадасин.

Приехал и прошлогодний победитель карельской гонки, поляк Арон Домзала — он намерен защитить свой титул. Основные этапы ралли пройдут сегодня и завтра сразу в двух районах республики, сообщает телеканал "Россия 24". А накануне гонщики уже проехали первый скоростной спецучасток — так называемый пролог.