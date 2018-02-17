НХЛ. Бобровский и Варламов не смогли спасти свои клубы от поражений

За океаном продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке проиграл в овертайме "Филадельфия" 1:2, а "Виннипег Джетс" дома разгромил "Колорадо Эвеланш" 6:1.

"Коламбус" смог отыграться в конце третьего периода и добиться ничье в основное время 1:1. Но в самом начале дополнительной пятиминутки "Филадельфия" провела победный гол. Вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отбил 26 бросков из 28 .

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов начал встречу с "Виннипегом" на скамейке запасных и появился на льду в третьем периоде. Счет к тому времеи и был 4:0 в пользу "Джетс". Семен отбил шесть бросков, но две шайбы все же пропустил. В итоге крупное поражение "лавин" 1:6.

"Нью-Йорк Айлендерс" в гостях был сильнее "Каролины Харрикейнз" 3:0. "Даллас Старз" дома обыграл "Сент-Луис Блюз" 2:1. Нападающий гостей Владимир Тарасенко сделал голевую передачу.