Девять человек стали жертвами пожара в Китае

В южной китайской провинции Гуандун в результате пожара, вспыхнувшего на станции по переработке мусора в городе Цинюань, погибли девять человек, еще один получил тяжелые ожоги.

К настоящему времени возгорание ликвидировано, на месте трагедии работают сотрудники следственных органов, передает ТАСС. Информация о причине пожара не поступала.