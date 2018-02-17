Миллер рассказал, в чем сила "Газпрома"

У "Газпрома" – юбилей: 25 лет. Кого прошествии четверти века уже удивишь выражением "национальное достояние"? Безо всякого пафоса "Газпром" — действительно национальное достояние.

Для начала отдадим должное тем часто поистине героическим геологам и газовикам Советского Союза, которые через лютые морозы и через жуткий зной шли по Оренбуржью, по Западной Сибири, по Дальнему Востоку шли к месторождениям, которые перед тем, как они дали стране такой доход, надо было уметь вскрыть.

Вспомним такие легендарные имена, как Рем Вяхирев, Вячеслав Шеремет и, конечно, Виктор Черномырдин. Предчувствуя грандиозные перемены в стране и мире, это они 25 лет назад спасли отрасль. Да, процесс был сложным, не всегда линейным, и иной раз компания "Газпром" напоминает министерство. Но где теперь "Газпром" и где большинство других отраслевых министерств СССР? "Газпром" остался одним из ведущих мировых энергетических гигантов. А его возвращение под контроль российского государства стало одной из знаковых вех в истории новой России XXI века.

Президент Путин встретился с нынешним руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером. А канцлер Ангела Меркель отметила, что одобренный Германией новый газопровод "Северный поток-2" не является угрозой энергетической безопасности Европы. И сказала она это на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши. То есть "Газпром" — это не просто национальное достояние. Это — то, на чем зиждется вся Европа. Не зависит, а именно зиждется. Но, конечно, первооснова – это то, как стратегическую важность "Газпрома" понимают в Москве.

Вот с какими словами к руководству и всему коллективу "Газпрома" обратился президент Путин: "На протяжении очень многих лет, когда в 90-е, в начале 2000-х годов экономика страны находилась в сложном положении, она в значительной степени держалась именно на "Газпроме", поскольку компания выдавала необходимый объем для поддержания нужных режимов и в электроэнергетике, и в тепловой генерации и делала это по ценам и тарифам явно ниже рыночных. И за счет этого все остальные отрасли могли выстраивать свою работу. И сам "Газпром" за это время проделал тоже колоссальную работу с точки зрения технологического обновления, расширения своих возможностей. Поздравляю сотрудников "Газпрома" и с результатами, и с юбилеем!"

А вот дальше у Путина был сеанс прямой видеосвязи сразу с четырьмя новыми спортивными объектами, которые только-только сданы в Комсомольске-на-Амуре, Курске и двух поселках Курской и Воронежской областей. Все это — в рамках программы "Газпром — детям". И это, конечно, знакомый сюжет для любого, кто видел фирменные видеоролики "Газпрома", в которых уже много лет соединяются два сюжета: экономическое развитие и социальные программы.

Почему же в канун нынешнего юбилея ролик, который заканчивался словами про "Силу Сибири", газопровод, идущий в Китай, вдруг заменили. В новом про "Сибирь" - уже ни слова. Взамен крупным планом – "Турецкий поток". "Вести в субботу" разобрали это с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

- Алексей Борисович, с праздником!

- Спасибо.

- Скажите, новый ролик "Газпрома" вы редактировали?

- В том числе.

- Тогда я по нему и пройдусь. Вас все поздравляют, но, смотря ролик, хочется все-таки сказать о некоторых вызовах. Как вы, глобальная компания, пережили падение цен на нефть и газ? Где вы сейчас после того, как цены стали восстанавливаться?

- На самом деле для нас важным фактором является не только цена, но и объем спроса. Основным фактором наших доходов в последнее время являлся именно объем поставок на экспорт.

- То есть вы компенсировали падение цен объемом?

- Да, "Газпром" за последние три года увеличил объем поставок газа на экспорт более чем на 30%. Если говорить о ценах на газ, то всетаки мы должны отметить, что и в 2017 году была повышательная тенденция. И она продолжается. В начале 2018-го цены на нефть относительно высокие по сравнению с тем уровнем, который был три-четыре года назад.

- Повышая уровень поставок в ту же самую Европу, вы не залезли в неприкосновенный запас? Хватает ли запасов — того, о чем идет речь в ролике "Газпрома"?

- "Газпром" располагает крупнейшими запасами в мире — более 17%. Компания последовательно проводит политику, когда ежегодно обеспечивает прирост запасов больше, чем объем добычи. То есть наши запасы ежегодно только прирастают, при том что увеличивается объемная добыча поставки газа на рынок. Но мы последовательно обеспечиваем прирост запасов "Газпрома". И сегодня разведанные и оцененные запасы компании — 49 триллионов кубометров газа. Мы себя чувствуем более чем уверенно и мы можем удовлетворить абсолютно весь спрос российских потребителей и абсолютно точно весь востребованный спрос на российский трубопроводный газ на европейском рынке.

- В вашем ролике одним из пунктов после запасов идет надежность поставок. А Украина как надежный маршрут вообще уже не рассматривается?

- Если говорить об Украине, конечно же, мы в настоящее время понимаем, что объективно основным газотранспортным коридором для "Газпрома", для Российской Федерации становится северный газотранспортный коридор по выводу газа с Ямала. Это объективно центральный газотранспортный коридор, через который до последнего времени осуществляются поставки газа в Европу через Украину. Он на территории РФ утрачивает ту свою значимую роль, которую имел еще 10-20 лет назад. Поставки газа в Европу через северный коридор, через газопровод "Северный поток-2" — это самый короткий маршрут поставки российского газа, самый эффективный и самый дешевый.

- Поздравляю с недавним решением немцев, которые одобрили "Северный поток".

- Спасибо.

- Как думаете, после этого датчане, финны, другие государства, вовлеченные в эту схему, тоже последуют за немцами?

- Без сомнения, разрешение, которое выдала Германия на строительство в ее территориальных водах морского газопровода "Северный поток-2" (она уже начала строительство в районе Грайсвальда приемного терминала), — ключевое. Оно является определяющим для дальнейшей судьбы проекта. И в самое ближайшее время, я думаю, мы уже перейдем к завершающему этапу.

- Процитирую предыдущий ролик "Газпрома": "Сила семьи, сила воли, сила традиций, "Сила Сибири". В новом ролике "Сила Сибири" не упоминается, а на картинке виден "Турецкий поток". "Сила Сибири" стала второстепенным проектом?

- Нет. Что касается "Силы Сибири", здесь мы уже точно вышли на завершающий этап. И уже в следующем году 20 декабря начнем поставки газа в Китай. Для нас это принципиально новый, самый динамичный газовый рынок в мире. Если говорить о "Силе Сибири", то это все — завершающий этап.

- Поэтому "Турецкий поток" упоминается, как перспектива, а здесь уже дело почти сделано?

- Две трети линейной части газопровода построены. В строго намеченную дату, подчеркну, начнутся поставки.

- Существующих цен на нефть и газ вам хватает для того, чтобы быстро выйти на рентабельность "Силы Сибири"?

- У нас рентабельность газопровода не вызывает никаких сомнений. Формула цены, которая прописана в контракте с Китаем, позволяет нам при нынешних ценах на углеводород чувствовать себя абсолютно уверенными.

- Отталкиваясь от повестки, заданной роликом, который, как выяснилось, вы частично редактировали, в современных условиях инновации, безусловно, — ответ на санкции, потому что понятно, что из-за них часть технологий перестала поставляться в Россию. Похвалитесь, что у вас самое интересное в этом смысле?

- Наверное, самое интересное — это то, что сегодня мы 100% труб покупаем только в России. Эту работу по импортозамещению мы ведем с другими нашими поставщиками. Надо сказать, мы достигли очень хорошего результата: 95% всей материально-технической продукции, которую закупает "Газпром", мы закупаем у наших российских производителей. Есть еще так называемый критический импорт, но в самое ближайшее время, мы этот вопрос тоже решим.