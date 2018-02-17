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17 февраля 201812:10 Валентин Богданов

Список Мюллера: российские суперагенты могут все

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Минюст США опубликовал доклад не просто по российскому вмешательству в выборы президента Америки, а по конкретному списку из 13 человек. Что же это за список?

После недавней публикации меморандума республиканцев о том, как сотрудники ФБР по ходу предвыборной кампании подыгрывали демократам и лично Клинтон, ни у самого Бюро, ни у американского Минюста не осталось хороших ходов. Из-под колпака спецпрокурора Мюллера, чье расследование якобы российского вмешательства в американские выборы длится уже год, должно было появиться хоть что-то. И оно появилось. В виде 37-страничного обвинительного заключения, выдержки из которого зачитал курирующий расследование замглавы Минюста США Род Розенштейн.

"Большое жюри в округе Колумбия вернуло обвинительное заключение, представленное канцелярией специального советника. Обвиняются 13 российских граждан и три российские компаний за совершение федеральных преступлений, связанных с попытками вмешаться в политическую систему Соединенных Штатов, включая выборы президента в 2016 году. Подсудимые, предположительно, проводили то, что они называли "информационной войной" против США, — с заявленной целью "распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом", — отметил Розенштейн.

Тринадцать граждан России и три организации — в сумме это меньше совокупного числа американских спецслужб. Спецслужб в США — 17. Вот комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой на ее страничке в Facebook: "Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США! 13 — против миллиардных бюджетов спецслужб! Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий! Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда".

В обвинительном заключении эти тринадцать предстают какими-то вездесущими сверхлюдьми. Они не только якобы успевали создавать и поддерживать фейковые аккаунты в соцсетях, с помощью которых раскачивали американскую демократию, стравливая сторонников кандидатов, но и регулярно курсировали через океан, чтобы писать в Facebook прямо из Америки, не оставляя следов. Уже в США, словно в плохом шпионском детективе, колесили по колеблющимся штатам, где организовывали политические диспуты и даже выдавали себя за американцев.

"Русские также вербовали и платили гражданам Америки за участие в политической деятельности, продвигали политические кампании и проводили политические митинги. Подсудимые и их сообщники притворялись активистами из простого народа. Согласно обвинительному заключению, американцы не знали, что они общались с русскими. После выборов обвиняемые, предположительно, организовали митинги в поддержку избранного президента, одновременно организовывая акции в знак протеста против его избрания", — заявил Род Розенштейн.

То есть, если совсем по простому, на американских выборах русские воевали сначала с демократами, а после того как выборы закончились, начали воевать с сами с собой. И все это ради победы Трампа, который, впрочем, все равно выиграл честно и без посторонней помощи. На этом Род Розенштейн заострил внимание отдельно, подарив президенту США и еще один аргумент в его защиту.

С датами у Мюллера как-то не сошлось. "Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться на пост президента. На результаты выборов это не повлияло. Кампания Трампа не сделала ничего плохого — никакого сговора", — написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Впрочем, на покой Мюллер после этого твита не засобирался. По данным агентства Bloomberg, спецпрокурор и его комиссия рассчитывают проработать еще несколько месяцев. Что касается фигурантов списка, то все они находятся за пределами США, а значит, их будут пытаться задержать где-то в третьих странах, как это принято у всех 17 американских спецслужб.

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