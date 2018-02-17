"Кровавая барыня": Юлия Снигирь боялась играть Салтычиху

19 февраля телезрители канала "Россия 1" увидят Юлию Снигирь в главной роли в новом сериале "Кровавая барыня" — по мотивам биографии жившей в екатерининские времена помещицы Дарьи Салтыковой, прозванной в народе за свои злодеяния Салтычихой.

Кладбище Донского монастыря. Вместе с режиссером и продюсером "Кровавой барыни" Егором Анашкиным разыскиваем могилу Дарьи Салтыковой. Никаких обозначений или указателей на схеме некрополя нет.

Два саркофага — самой Салтычихи и ее сына. В том, что надгробный камень помещицы-убийцы покосился, конечно, есть зловещий знак. Более сотни замученных крепостных: на протяжении 16 серий авторы киносаги исследуют устройство души этого чудовища в женском обличье.

"Это все-таки не история про маньяка — это история про любовь, когда она превращается в болезнь, в сумасшествие. Это история о том, как ты, оглядываясь назад, не понимаешь, как ты покатился по этой наклонной дорожке", — говорит Егор Анашкин.

Создатели картины предостерегают: не стоит смотреть это кино, как историческую хронику. Важнее понять, в какой момент из набожной рано овдовевшей девушки московская столбовая дворянка Дарья Салтыкова превратилась в монстра, который в припадке ярости придумывает все новые изощренные пытки для своих крепостных, а затем расчетливо чинит препятствия расследованию своих преступлений.

"Мне прислали сценарий. И я от него отказалась сразу же. Наверное, меня напугали тема и героиня", — отметила Юлия Снигирь.

Ни одного достоверного изображения Дарьи Николаевны Салтковой до наших дней не сохранилось. Известно лишь, что она была "недурна собой". На протяжении 16 серий развивается бурный роман между богатой вдовой и родственником ее супруга Сергеем Салтыковым. На самом же деле страсть кровавой барыни была обращена к майору Николаю Тютчеву — деду известного поэта.

После завершения этих отношений рассудок Салтыковой, видимо, и помутился окончательно. Она несколько раз пыталась убить Тютчева и его невесту, а в столичном доме и подмосковском поместье Салтычихи начался настоящий террор.

Двадцать один раз крепостные подавали властям жалобы на хозяйку. Она била дворовых людей плетьми, батогами и поленьями, драла волосы, прижигала каленым железом, морила голодом, морозила на улице, топила. Особенно не любила барыня молодых и красивых девушек. Но каждый раз благодаря покровителям и взятками жалобы крестьян оставались без рассмотрения, а самих жалобщиков возвращали Салтыковой, где их ждала незавидная судьба.

"Она совершенно не могла держать в себе эти вспышки гнева, которые в ней возникали. Она их просто не могла контролировать. И это были моменты ее помутнения. Я поняла, что к ее характеру можно подойти через ее нездоровье психическое, через патологическую паранойю, недоверие к людям настолько, что любой смех вызывает у нее страх, ей кажется, что смеются именно над ней", — сказала Юлия Снигирь.

От подмосковного имения Дарьи Николаевны остались только пруды. Село Троицкое времен владения Салтычихи — поселок как будто нарочно со зловещим названием Мосрентген. Единственное, кроме прудов, — это сохранившаяся постройка усадьбы Салтычихи храм Живоначальной Троицы. За храмом было кладбище, где и хоронили замученных Салтычихой крепостных.

Обставлялись убийства тщательно, когда очередная жалоба крестьян попадет, наконец, к Екатерине Второй. Следователи обнаружат, что по документам замученные числились "умершими от болезней", "пропавшими без вести", "выехавшими к мужу" или "ушедшими в бега". Только взошедшая на престол Екатерина решит провести показательное расследование, которое продлится 6 лет. Салтычиха не признает своей вины даже под угрозой пыток.

"В конце концов было принято решение, которое, как считала Екатерина, всех устроило. За всю историю российского государства ни одного человека так не наказали. Именно для нее было придумано наказание, когда ее даже запретили называть и считать женщиной", — рассказал историк Михаил Коробко.

Приговор Дарье Салтыковой императрица писала лично. В указе Екатерина именовала помещицу "бесчеловечной вдовой", "уродом рода человеческого", "мучительницей и душегубицей". Салтыкову лишили дворянского звания, ей запрещалось именоваться по фамилии отца или мужа. Особое "поносительное зрелище" — убийца час стояла прикованной к столбу на эшафоте. После — пожизненное заключение в подземной тюрьме без света и общения.

На территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря в Москве Дарья Салтыкова провела в заточении 33 года. Первые 11 лет Салтычиха сидела в так называемой землянке, не видя солнечного света, свечку ей разрешали зажигать лишь во время приема пищи. Затем для заключенной построили специальный сруб с единственным маленьким окном. Москвичи специально приходили посмотреть на кровавую барыню. По воспоминаниям Салтычиха ругалась на зевак и грозила клюкой.

Съемки киносаги проходили в Москве, Ростове и Костроме. Зловещий антураж поместья и дома Салтыковой сменяется яркими картинками светских приемов — как две стороны жизнь самой Дарьи Николаевны. "Мрачная сказка" — так определяют жанр картины сами создатели и обещают зрителям "Кровавой барыни": в некоторые моменты будет по-настоящему страшно.

Премьера сериала "Кровавая барыня" — 19 февраля в 21:00.