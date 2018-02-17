Наркоторговца из России задержали в Таиланде

В Таиланде сотрудники Интерпола задержали россиянина, в отношении которого пять лет назад было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Челябинской области.

Полицейские задержали уроженца Челябинска в 2013 году при попытке реализовать амфетамин. В отношении него возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Однако обвиняемый скрылся от правоохранителей, его местонахождение удалось установить сотрудникам Интерпола. На данный момент злоумышленник доставлен в Москву, передает "Интерфакс".