Владимир Путин поприветствовал выпускников Санкт-Петербургского госуниверситета

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам встречи выпускников Санкт-Петербургского государственного университета "Реюнион-2018". Текст приветственной телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

В 1970—1975 годах Владимир Путин учился на международном отделении юридического факультета этого вуза — тогда Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Юридический факультет ЛГУ закончил и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Все мы с теплотой вспоминаем годы учёбы в СПбГУ, — говорится в приветственной телеграмме главы государства. — Испытываем глубокие чувства признательности и уважения к нашим преподавателям за их большой, по-настоящему подвижнический труд и бесценный вклад в профессиональное становление своих питомцев".

По словам президента, отрадно, что встречи выпускников становятся доброй традицией, с каждым годом вовлекая в дружеское общение все новых участников. Такие инициативы, подчеркнул Путин, важны для расширения деловых, творческих и личных связей, содействуют укреплению идеалов студенческого братства и товарищества, а также высокого авторитета СПбГУ.