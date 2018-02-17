Два ДТП под Петербургом: один автобус столкнулся с поездом, другой улетел в кювет

Автобус с иностранными туристами столкнулся с поездом под Петербургом. Об этом сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, пострадали два пассажира автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Выборг.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают экстренные службы, сообщает ТАСС.

Между тем, еще один автобус, следовавший из Пскова в Санкт-Петербург, съехал в кювет в Лужском районе Ленинградской области. Инцидент произошел на 118-м километре федеральной автодороги Р 23 "Псков" вблизи Луги.

В автобусе находились 29 человек, в том числе 21 школьник. По информации экстренных служб, пострадал один сопровождающий, передает РИА Новости.