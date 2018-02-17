Алексей Бадюков: верю, что наши обыграют американцев

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса" Алексей Бадюков накануне матча хоккейных сборных США и Олимпийских атлетов России считает, что нашей команде вполне по силам обыграть американцев с крупным счетом.

"Нас ожидает "верховой" хоккей, — цитирует Бадюкова сайт "Рейтинг Букмекеров". –Наши ребята почувствовали уверенность и будут контролировать ход встречи. Да, есть моменты, которыми Олег Знарок недоволен. Он сказал, что на 60% играет команда от того, что нужно было бы. Но, думаю, что команда будет прибавлять по ходу турнира. И я бы поставил на победу сборной России, на крупную победу".

"Что касается американцев, то здесь есть знакомые лица. В воротах будет Райан Запольски, основной голкипер. В защите сыграет Мэтью Гилрой. Райан Стоун сыграл не так уж и много времени. Давайте отметим Райана Донате, 21-летнего нападающего, который на данный момент без клуба, зато играет за сборную", — считает экс-хоккеист.

"В прошлом матче две шайбы в большинстве команда США забросила в ворота словаков, вот на что стоит обратить внимание. В большинстве американцы могут наказать любую команду. Понятно, что нельзя в этом матче удаляться, а так у американцев сборная солянка. Думаю, что нужно их обыгрывать", — говорит Бадюков.

"Конечно, у россиян было чуть больше суток отдыха перед этой встречей, — напоминает эксперт. – Но оптимизм внушает предыдущая победа над словенцами — 8:2. Есть крупная победа. И хет-трик Кирилла Капризова в новоиспеченной тройке. Пожелаем этой тройке удачи, чтобы дальше так и продолжали, потому что Вадим Шипачев получил повреждение".

"Что касается Ильи Ковальчука, который забросил две шайбы, то он повторил рекорд Павла Буре по голам на Олимпиадах. Так что все у нашей команды еще впереди. И да, посмотрим, в каких сочетаниях будут играть наши хоккеисты. А в воротах, думаю, будет Василий Кошечкин", — заключил Бадюков.