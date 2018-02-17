Пайщиков совхоза имени Ленина, задержанных у Дома кино, отпустили из полиции

Полиция освободила всех пайщиков совхоза имени Ленина, задержанных ранее у Дома кино в Москве. Как рассказал адвокат задержанных Александр Зорин, перед этим полиция собрала данные задержанных и составила на них протоколы об административном правонарушении.

По словам Зорина, на акцию к Дому кино, где проходит всероссийский съезд обманутых дольщиков, пришли 15-20 обманутых пайщиков совхоза имени Ленина. Они судятся с руководителем совхоза — кандидатом в президенты России Павлом Грудининым — из-за нарушенных, по их мнению, земельных прав.

"Порядка никто не нарушал, мероприятие проходило спокойно. Пришли 15-20 человек и спокойно стояли с маленькими рукописными плакатиками. Потом их начали задерживать", — заявил адвокат "Интерфаксу".

Сообщалось, что с жалобой на нарушение общественного порядка обратились организаторы съезда дольщиков. В итоге полтора десятка человек задержаны за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Задержанных затем доставили для разбирательства в Пресненский отдел полиции.