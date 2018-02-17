Следующая неделя станет самой холодной в московском регионе за всю зиму

На следующей неделе антициклон принесет похолодание в столичный регион. Как рассказали "Интерфаксу" в Гидрометцентре, ночь на четверг станет самой холодной за текущую зиму: термометры покажут минус 21-26 градусов.

В целом, холода начнутся со вторника, и температура будет на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Потеплеет только к выходным.

В воскресенье, 18 февраля, Москву ждут снегопады и обледенение. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.

