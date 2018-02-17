Президент Южной Кореи: ожидать проведения межкорейского саммита пока рано

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ожидать проведения межкорейского саммита пока рано, сообщает агентство Ренхап. Однако, по его словам, укрепляется согласие в необходимости диалог между США и Северной Кореей. Кроме того, ожидается, что после вероятного межкорейского диалога последует диалог о денуклеаризации с США и Северной Кореей.

Президент отметил, что одной из ключевых задач для страны стало проведение "мирных Олимпийских игр". Участие в них представителей КНДР способствовало снижению напряженности на полуострове и повышению безопасности мероприятия.

Ранее Южную Корею посетила высокопоставленная делегация из КНДР. Поездка была приурочена к открытию зимней Олимпиады. Делегация провела переговоры с президентом Южной Кореи и премьер-министром страны. На церемонии открытия спортсмены из обеих стран прошли вместе и под единым флагом, передает РИА Новости.