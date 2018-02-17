Порошенко призывают прекратить уничтожение свободы слова на Украине

Положить конец уничтожению свободы слова на Украине призывают президента страны Петра Порошенко главы и редакторы ведущих украинских СМИ. Обращение к главе украинского государства опубликовано на сайте группы "Эра-медиа". Оно также адресовано главе Верховной рады, генпрокурору, премьер-министру Украины, базирующимся в стране дипломатическим представительствам стран Европы и США.

По словам авторов обращения, уровень угрозы свободе слова на Украине "дошел до критической черты": за прошлый год госорганами зафиксировано более 300 фактов нарушения свободы слова, из которых около 100 — нападения на журналистов. Среди "аргументов" власти в диалоге со СМИ упоминаются применение к журналистам физической силы, поджоги редакций, аресты, обыски, нападения военизированных формирований, атаки армии интернет-ботов, давление со стороны правоохранительных, фискальных и других органов.

Авторы обращения, в частности, требуют отозвать представителей власти из Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, передает ТАСС: по их мнению, обязанности этого органа де-факто "свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий и тому подобному.

От Генпрокуратуры Украины подписанты обращения требуют публично отчитаться о состоянии расследования уголовных дел о преступлениях против журналистов и проверить факты давления на работников СМИ.

Глав диппредставительств США и европейских стран на Украине призывают помочь организовать под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента круглый стол под названием "День несвободы слова в Украине".

"Защитим свободу слова — ценность, без которой не может существовать украинская демократия", — призывают авторы обращения.

Среди прочих его уже подписали гендиректор медиа-холдинга "ZIK" Игорь Туркевич, гендиректор телеканала NewsOne Алена Рудик, первый заместитель гендиректора телеканала "112 Украина" Василий Сметана, шеф-редактор "Эра-Медиа" Татьяна Гончарова. Обращение открыто для подписи и другими работниками СМИ, депутатами и общественными деятелями.