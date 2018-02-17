Мария Захарова: Порошенко ведет себя как коммивояжер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пятничную 15-минутную речь президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

На своей странице в Facebook Захарова опубликовала несколько фотографий полупустого зала собраний, сопроводив их песней лотошницы из фильма "Гардемарины".

Порошенко во время выступления показал немногим собравшимся флаг Европейского союза. На конференции три года назад президент Украины демонстрировал российские паспорта, якобы изъятые у солдат в Донбассе, а на Давосском форуме в 2015 году — часть обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.

"Порошенко вообще никуда с пустыми руками не ездит, — написала Захарова. — То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер".