Жокей снес светофор во время тренировки перед нелегальными скачками на Сицилии

Итальянские СМИ опубликовали видеозапись необычного дорожно-транспортного происшествия с участием всадника на лошади, произошедшего в Палермо.

Как утверждают журналисты, на видео попал момент тренировочного заезда, проходившего в рамках подготовки к подпольным скачкам, которые должны были состояться на Сицилии несколько дней назад.

На съемке видно, что жокей мчит во весь опор по улице. В какой-то момент он не совладал с "управлением" и врезался с светофор, снеся его и вылетев из седла.

Сообщается, что мужчина получил травмы и был госпитализирован. Состояние лошади не уточняется.