Определились все участницы полуфиналов хоккейного турнира

На Олимпийских играх в Пхенчхане завершился последний четвертьфинал женского хоккейного турнира. Игроки сборной Финляндии разгромили шведскую сборную со счетом 7:2. Таким образом, определились все участники полуфиналов среди женских команд.

Российские хоккеистки за выход в финал поборются с канадской сборной. В другом полуфинале команда Финляндии сразится с американками. Встречи между ними пройдут 19 февраля.