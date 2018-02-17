Лыжницы из России выиграли бронзу в олимпийской эстафете

На лыжном олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхане состоялся очередной вид программы – женская эстафетная гонка 4х5 км. Победу в командном состязании на Белых Играх одержали представительницы Норвегии. Лыжницы из России заняли третье место.

Сборную Олимпийских атлетов из России на классическом стартовом этапе представляла неудачница спринта Наталья Непряева. Оказалось, что спортсменка отнюдь не сломлена: россиянка отлично прошла свои 5 километров и передала эстафету первой. За ней шли словенка и норвежка, а в некотором отдалении финка и шведка.

Бронзовая призерка олимпийского спринта Юлия Белорукова смогла удержать лидерство, но ее главной преследовательницей стала шведка Шарлотта Калла, выигравшая в Пхенчхане скиатлон. Она отстала всего на 2 секунды. Далее шли финка, норвежка и швейцарка.

Вторую часть эстафеты свободным стилем от нашей команды открывала Анастасия Седова. Но и соперницы у нее были очень серьезные и, прежде всего, чемпионка Игр-2018 на "десятке" норвежка Рагниль Хага. Тем не менее, Седова удержалась в тройке лучших, которую составили наши, шведки и норвежки.

На заключительном этапе россиянка Анна Нечаевская должна была удержаться в споре с именитой норвежкой Марит Бьорген и шведкой Стиной Нильссон. Однако соперницы быстро ушли вперед, подгоняя друг друга и разыграли финиш, в котором выиграла Норвегия. Анне оставалось не отдать 3-е место финке Кристе Пармакоски. Она справилась. Наши – снова в призерах.