Актриса из "Доктора Хауса" обвинила Мэрилина Мэнсона в домогательствах

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Секс-скандалы 3 часа назад
17 февраля 201813:38
Актриса из "Доктора Хауса" обвинила Мэрилина Мэнсона в домогательствахЧитайте нас в Telegram
Американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая в "Докторе Хаусе", обвинила в своем Twitter музыканта Мэрилина Мэнсона в домогательствах. По ее словам, как фанат сериала он пришел на съемки последнего сезона и домогался каждой женщины. Она также выразила надежду, что Мэнсон "получит помощь".
Тема домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна. С момента публикации в октябре 2017 года серии скандальных материалов о нем более 80 женщин обвинили его в домогательствах и насилии. Среди жертв продюсера — Анджелина Джоли, Ума Турман, Сальма Хайек, Роуз Макгоуэн и другие звезды.
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