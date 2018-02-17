Актриса из "Доктора Хауса" обвинила Мэрилина Мэнсона в домогательствах

Американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая в "Докторе Хаусе", обвинила в своем Twitter музыканта Мэрилина Мэнсона в домогательствах. По ее словам, как фанат сериала он пришел на съемки последнего сезона и домогался каждой женщины. Она также выразила надежду, что Мэнсон "получит помощь".

Тема домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна. С момента публикации в октябре 2017 года серии скандальных материалов о нем более 80 женщин обвинили его в домогательствах и насилии. Среди жертв продюсера — Анджелина Джоли, Ума Турман, Сальма Хайек, Роуз Макгоуэн и другие звезды.