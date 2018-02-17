При спуске с горки на ледянке 11-летняя девочка разбилась об дерево

Саратовские следователи проводят проверку после гибели 11-летней девочки, врезавшейся в дерево на ледянке, сообщило региональное управление СК.

Инцидент произошел днем 17 февраля. Девочка вместе с семьей отправилась кататься с горки на окраину Калининска. Во время одного из спусков ребенок столкнулся с деревом. От полученных травм девочка скончалась в карете скорой помощи.

Следователи призвали родителей заботиться о безопасности детей во время зимних игр, поскольку они могут быть травмоопасны, передает РИА Новости.