Опубликовано видео с места столкновения поезда и туристического автобуса в Ленобласти

В сети размещены кадры, запечатлевшие последствия столкновения поезда и автобуса с туристами на перегоне Зеленогорск – Рощино в Ленинградской области, произошедшего в субботу, 17 февраля.

По предварительной информации, столкновение спровоцировал водитель автобуса, попытавшийся проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Машинист применил экстренное торможение, однако электропоезд "Ласточка" не успел полностью остановиться.

В настоящее время известно о том, что пострадали два пассажира автобуса.