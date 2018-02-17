Следователи назвали предварительную причину смерти девочки в детсаду

Следователи назвали предварительную причину смерти девочки в детсадуЧитайте нас в Telegram
Причиной гибели трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве могла быть сердечная дисфункция, выяснили медицинские эксперты после судебно-медицинского исследования. Детей вывели на прогулку в соответствии со всеми правилами, рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Предварительно известно, что отсутствие ребенка заметили воспитательница и нянечка детсада, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки утром 16 февраля. Вернувшись, воспитатели обнаружили девочку 2014 года рождения, лежащую без сознания на снегу. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.
По факту гибели ребенка возбуждены два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Расследование дела взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По словам Петренко, при проведении судебно-медицинского исследования у ребенка не было обнаружено ни признаков переохлаждения организма, ни внутренних или внешних травм. "Предварительная причина смерти ребёнка — сердечная дисфункция", — добавила она.
Следствие установило все обстоятельства случившего и тщательно проверило информацию о том, что ребенок мог остаться на улице без присмотра. Выяснено, что прогулка детей велась в соответствии с правилами, а после того, как у девочки случился приступ, ее немедленно перенесли в помещение и оказали первую помощь. Расследование уголовного дела, тем не менее, продолжается.
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