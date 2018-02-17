Мужчина пострадал, пытаясь достать приз на праздновании Масленицы в Кемеровской области

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона ЧП, произошедшее на празднике Масленицы в Анжеро-Судженске.

Мужчина по имени Александр попытался забраться на столб, чтобы получить приз. Ему благополучно удалось подняться на самый верх, однако во время спуска он не удержался и сорвался с большой высоты.

На помощь пострадавшему пришли дежурившие на месте сотрудники скорой помощи.

Пользователь, разместивший ролик в сети, не уточняет характер травм, полученных участником конкурса.