Сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт в биатлоне

В корейском Пхенчхане прошел масс-старт женщин-биатлонисток на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Единственной представительницей России была в этой гонке Татьяна Акимова, которая заняла 30-е место. А победила Анастасия Кузьмина из сборной Словакии.

Со старта всех повела за собой сестра россиянина Антона Шипулина Кузьмина, которая показывает в этом сезоне очень высокую скорость на дистанции. За ней выстроился караван спортсменок, но на первых кругах не столько важно выиграть ногами, сколько – сохранить спокойствие для стрельбы. После первого огневого рубежа тройку лидеров составили Кузьмина, шведка Ханна Оберг и итальянка Доротея Вирер.

Если первый рубеж прошли чисто 18 спортсменок из 30-ти, включая нашу Акимову, то после второго "чистыми" в стрельбе остались 12 гонщиц. Лидировали Кузьмина, Дарья Домрачева из Белоруссии и Оберг. Акимова с нулем на стрельбе шла только 20-й.

Третий рубеж для стрельбы стоя отсеял еще нескольких претенденток на успех. Только пять биатлонисток, включая лидеров Кузьмину, Вирер и чешку Веронику Виткову, были точны на 100%. Акимова совершив все 5 промахов (!) после "стойки" откатилась на последнее, 30-е место.

После предпоследнего рубежа Кузьмина "везла" соперницам от 28 до 45 секунд преимущества и формально могла даже промахнуться на последней "стойке" один раз: штрафной круг обычно занимает от 20 до 25 секунд. Два раза мазать было нельзя.

Анастасия промахнулась. Один раз. Но этот промах не дал соперницам ни шанса. Кузьмина первая со временем 35 мин. 23,0 сек. (1 промах). Домрачева вышла на второе место, норвежка Тириль Экхофф взяла бронзу. Акимова осталась на 30-м месте.