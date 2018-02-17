Лавров назвал трепотней доклад США о вмешательстве РФ в выборы

Глава МИД РФ Сергей Лавров не намерен реагировать на доклад США о якобы вмешательстве России в президентские выборы до предоставления фактических данных. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр отметил, что ознакомился с заявлением помощника руководителя Министерства внутренней безопасности США. Оно, по словам Лаврова, содержит опровержение какого-либо вмешательства на результаты выборов. Дипломат также напомнил, что подобное заявление сделал вице-президент США Майк Пенс.

"Поэтому, пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней", — добавил Лавров.

Прямую трансляцию выступления главы МИД РФ вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.