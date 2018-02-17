После первого периода россияне выигрывают у сборной США

На олимпийском турнире по хоккею среди мужских команд стартовала заключительная игра в группе "В" между российскими и американскими хоккеистами. Перед очной встречей в копилке сборной США было на одно очко больше, чем у дружины Олега Знарка. После первого периода россияне ведут со счетом 1:0.

По сравнению с предыдущим матчем со сборной Словении, Олег Знарок не сделал ни одного изменения в нашем составе. В начале периода игра была несколько сумбурной в исполнении двух команд. Постепенно российские хоккеисты завладели преимуществом, раз за разом тревожа вратаря сборной США Райана Запольски.

Ближе к середине первой двадцатиминутки Николай Прохоркин открыл счет в этой встрече. Он сумел замкнуть отличную передачу Сергея Мозякина на пятак. Позже американцы получили возможность сыграть в большинстве, однако россияне не дали создать сопернику ничего опасного у ворот Василия Кошечкина.

В концовке периода американцы могли сравнять счет в матче, но Райан Донато попал в перекладину. А затем команда Олега Знарка устроила настоящий штурм ворот Запольски, заработав удаление. Второй период россияне начнут в большинстве.