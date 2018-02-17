Йылдырым: Турция не воюет с Сирией

Действия турецких военных на севере Сирии не нарушают нормы международного права, уверен премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. В Сирии речь идет "не о войне против государства, а о борьбе против терроризма", пояснил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Турецкий премьер говорил о проводимой Турцией военной операции "Оливковая ветвь", передает "Интерфакс". Она направлена против курдских военизированных формирований и террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

Он также напомнил, что контртеррористические операции в Сирии ведут десятки стран, включая Россию, Турцию и Иран, и не все из них получили на это разрешение. Вдобавок, подчеркнул Йылдырым, в Уставе и других документах ООН говорится, что страна имеет право реагировать, сталкиваясь с серьезной угрозой в сфере безопасности.