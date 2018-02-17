В США уверены: Сирия продолжает применять химоружие

Сирийские власти продолжают применять химоружие, в США в этом уверены. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер.

Однако замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад категорически опровергает наличие оружия массового поражения у сирийских силовиков. А Дамаск и вовсе считает неприемлемым применение химоружия.

На 54-й Мюнхенской конференции по безопасности Максмастер указал, что в общем доступе появились фотографии и доклады, которые четко указывают: режим Башара Асада продолжает применять химоружие. И подчеркнул, что все государства должны призвать сирийское правительство к ответственности.

Ранее российский Центр примирения сообщил, что группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) привезла в Серакаб более 20 баллонов с хлором. Один из местных жителей подтвердил, что готовится провокация с участием "Белых касок", передает РИА Новости.