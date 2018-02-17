Прохоркин оформил голевой дубль в матче с хоккеистами США

В Пхенчхане продолжается заключительная игра наших хоккеистов в группе "В". Олимпийские атлеты из России встречаются с американской командой и ведут после 40 минут — 2:0. От результата матча зависит, какая из сборных займет первое место в квартете и выйдет напрямую в четвертьфинал.

Первые 20 минут россияне выиграли со счетом 1:0. Шайбу забил Прохоркин. Второй период начался с того, что форвард нашей команды оформил голевой дубль. В дальнейшем на площадке было много стычек, которые, впрочем, в полноценную битву не переросли. В самом конце периода третий гол забил Ковальчук. Но вопрос о победителе решится в третьем периоде.

Параллельно с хоккеистами России и США играют сборные Словакии и Словении. После двух стартовых туров положение в группе "В" следующее: США – 4 очка, Россия. Словакия – по 3, Словения – 2. Только первая команда и, при определенных условиях, вторая, могут пройти сразу в 1/4 финала. Остальным придется играть матчи 1/8 финала.