На территории жилого комплекса в Москве обнаружили снаряд

В Москве на территории жилого комплекса обнаружен боеприпас. Об этом сообщил источник в экстренных службах города. По его словам, снаряд был обнаружен на улице Демьяна Бедного, владение 15. На место ЧП выехали оперативные службы, передает ТАСС.