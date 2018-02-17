В Киеве радикалы напали на здание Россотрудничества и сожгли российский флаг

Представители украинских националистических организаций устроили погром в здании представительства Россотрудничества в Киеве. В нападении, в частности, участвовали активисты организаций С14 и "Правый сектор" (запрещена в России).

Фотографии и видео с места проведения акции националисты разместили в "Фейсбуке", передает "Интерфакс". Как рассказали в Подольском районном управлении киевской полиции, туда поступило сообщение, что около 20 человек вломились в помещение Россотрудничества и что эти люди сожгли сорванный ими флаг Российской Федерации.

На место выехала следственно-оперативная группа, задержанных и пострадавших нет, нет и каких-либо повреждений, уточнили в полиции.

Однако руководитель представительства Россотрудничества в Киеве Константин Воробьев заявил, что в результате нападения организации был нанесен материальный ущерб, а находящимся в здании людям угрожали физической расправой. "В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы", — добавил он.

По словам Воробьева, погром продолжался около 30 минут, нападавшие выкрикивали обвинения в адрес России и экстремистские призывы, а возглавлял акцию депутат Радикальной партии Андрей Лозовой.

"Полиция сработала оперативно, на место прибыли также представители миссии ОБСЕ. Радикалы уже покинули здание", — добавил Воробьев. Согласно опубликованному радикалами видео, они разрисовали стены черной и красной краской оскорбительными лозунгами и надписями, сорвали и осквернили российский флаг, передает ТАСС.

Представительство Россотрудничества в Киеве не первый раз становится мишенью украинских радикалов. В июле прошлого года порядка 30 радикалов ворвались в здание и заняли помещение на втором этаже, где должна была проходить презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". В итоге мероприятие было сорвано. В августе прошлого года радикалы забросали здание дымовыми шашками. В ночь с 6 на 7 января нынешнего года неизвестные облили здание Россотрудничества краской и обклеили листовками антироссийского содержания.