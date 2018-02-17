Драматичное спасение слоненка, провалившегося в колодец в Таиланде, попало на видео

Настоящая спасательная операция по извлечению из колодца годовалого слоненка развернулась на днях в провинции Чантхабури на востоке Таиланда

Все началось с того, что стадо диких слонов зашло на ферму в поисках источника воды – засуха заставила животных покинуть привычные маршруты и выйти из лесов, чтобы найти водопой.

Слоненок провалился в колодец и не сумел выбраться самостоятельно. Владельцы сельскохозяйственного предприятия вызвали спасателей и приступили к извлечению малыша.

Вокруг людей ходила взволнованная слониха, которую с большим трудом удавалось удерживать на безопасном расстоянии. Через некоторое время она задела свисавшие провода и получила удар электрическим током, сваливший ее с ног.

Участникам спасательной операции пришлось разрушить колодец, чтобы вытащить оттуда слоненка.

После этого семья воссоединилась и скрылась в лесу.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента животные не получили серьезных травм.