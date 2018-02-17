Хоккеисты Словении помогли команде Олега Знарка пройти в четвертьфинал

На Олимпийских играх завершился предварительный турнир хоккеистов в группе "В". Олимпийские атлеты из России выиграли у американской команды – 4:0. А в другой игре этого квартета встречались команды Словении и Словакии. Словенцы победили по буллитам (3:2), чем помогли нашей команде стать первой в группе.

Накануне заключительного тура положение в группе было таким: США – 4 очка, Россия, Словакия – по 3, Словения – 2. И любая команда при определенных раскладах могла стать первой, чтобы избежать игр 1/8 финала в плей-офф. Теперь ситуация ясна: Россия с 6 очками первая в группе и идет напрямую в четвертьфинал, а всем ее конкурентам, имеющим по 4 очка, придется еще бороться за это право.

Еще один матч завершился чуть ранее: сборная Швейцарии разгромила хозяев Игр из Южной Кореи – 8:0. В группах "А" и "С" лидируют, соответственно, команды Чехии и Финляндии, но обладатели прямых путевок в четвертьфинал пока неизвестны и определятся в воскресенье, 18 февраля.