Погром в Киеве: Россотрудничество запросило дополнительную охрану

Украинские радикалы атаковали здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Камеры наблюдения запечатлели, как несколько десятков человек выломали входные двери. Внутри они расписали стены и устроили погром. По словам главы центра Константина Воробьева, зданию причинен значительный материальный ущерб.

В свою очередь глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, что сотрудникам центра дано предписание не выходить на работу до вторника. При этом руководство центра запросило дополнительную охрану, сообщает РИА Новости.