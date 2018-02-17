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17 февраля 201818:10

Погром в Киеве: Россотрудничество запросило дополнительную охрану

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Украинские радикалы атаковали здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Камеры наблюдения запечатлели, как несколько десятков человек выломали входные двери. Внутри они расписали стены и устроили погром. По словам главы центра Константина Воробьева, зданию причинен значительный материальный ущерб.

 

В свою очередь глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, что сотрудникам центра дано предписание не выходить на работу до вторника. При этом руководство центра запросило дополнительную охрану, сообщает РИА Новости.

"Мы будем закрывать (здание) и вызывать службу безопасности, полицию, чтобы они помогли оградить наше здание от подобных нападений", — сказала Митрофанова.

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