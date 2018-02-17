"Лидеров России" научат опытные наставники

У финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" начались встречи с наставниками. В качестве последних выступят члены правительства, политики и главы крупнейших российских компаний. Первым, с кем пообщались победители конкурса, стал министр экономического развития Максим Орешкин.

Министр – в наставники. Чтобы поделиться опытом, оценить проект и даже помочь советом в бизнесе или на госслужбе. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не против дать пару консультаций. Ну а финалисты конкурса "Лидеры России" за ними и пришли. Но за этой встречей стояла масса испытаний.

"Идет отбор. Из 200 тысяч человек, которые были на ранней стадии, через механизм психологического тестирования, командных игр выявляются именно те, кто наиболее способен, наиболее готов, чтобы делать мощные, серьезные шаги в своей дальнейшей карьере", — поясняет Орешкин.

Из 200 тысяч до полуфинала дошли лишь 2,7 тысячи. И только 300 человек – до последнего этапа, где их ждет образовательный грант в один миллион рублей. Большинству меньше 35 лет, но у каждого за спиной большой опыт, причем в самых различных сферах: от инвестиций до управления крупными сырьевыми компаниями.

"Каждый человек в жизни доходит до определенного этапа, когда он, с одной стороны, чего-то добился, а с другой — пришло время делать какой-то принципиальный скачок. Качественный скачок прежде всего. Именно для этого, мне кажется, и нужны эти наставники. И смысл конкурса — это общение с наставниками", — говорит один из финалистов конкурса Владимир Сергунин.

На основе идеи "Лидеров России" Минэкономразвития запустило свой конкурс с созвучным названием — "Лидеры Минэк" — для своих сотрудников. Его итоги Максим Орешкин накануне подвел на своей странице в Facebook. Победителей 50. Выбирали их по идеям и проектам, каждый из которых объединяет несколько сфер: поддержку малого бизнеса, развитие регионов и другие направления.

"Каждому из победителей нашего внутреннего конкурса будет наставник уровня замминистра, они совместно будут доводить проекты до того состояния, когда их можно будет реализовывать", — рассказывает глава Минэкономразвития РФ.

Интересно, что сами финалисты конкурса думают не только о финансовом успехе, но также делают большую ставку на имиджевую составляющую нашей страны. Например, это касается увеличения экспорта из России и даже продвижения отечественных мультфильмов.

"Некоторые российские мультфильмы уже востребованы за рубежом. Мы имеем большую перспективу на рынке зарубежных стран. И этот проект важен не только с точки зрения экономической и финансовой прибыли, но и правильного позиционирования нашей страны", — говорит финалист конкурса "Лидеры Минэк" Андрей Нарышкин.

Помимо министра Орешкина, в числе известных наставников такие люди, как Игорь Шувалов, Сергей Лавров, Герман Греф, Алексей Кудрин и другие политики, экономисты и главы крупнейших российских компаний.