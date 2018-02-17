Глава ФХР Третьяк: мы достойно сегодня сыграли

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Олимпиада-2018 36 минут назад
Глава ФХР Третьяк: мы достойно сегодня сыгралиЧитайте нас в Telegram
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал игру нашей команды в матче против сборной США. По его мнению, российские хоккеисты провели уже вторую встречу подряд на хорошем уровне. Также он отметил действия вратаря команды Василия Кошечкина.
"Вторую игру хорошо играли, эту тоже. Солидная команда, видно это сейчас, заряженная. И вратарь сегодня хорош у нас! Мы достойно сыграли сегодня, тем более соперник не слабый. Мозякина, Ковальчука, да всю команду давайте отметим сегодня. Очень важный для нас матч", — цитирует Третьяка РИА Новости.
Напомним, что ранее хоккейная команда из России под руководством Олега Знарка обыграла сборную США со счетом 4:0, заняв в своей группе первое место.
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