Илья Ковальчук: у нас нет ненависти к американцам

Российский форвард Илья Ковальчук забросил в матче с американской сборной две шайбы. Первая из них позволила ему обогнать в гонке снайперов Павла Буре, который 11 раз забивал за сборную России на Олимпиаде. Ковальчук поделился мнением об игре с командой из США.

"Играть против американцев — это всегда особенное чувство. Они всегда играют жестко, бьются, сегодня мы им ответили. Нет, у нас никакой ненависти, просто это спорт, это эмоции", — приводит слова Ковальчука РИА Новости.

Также Илья вспомнил, что на американском телевидении до сих пор показывают победный буллит Оши в матче с российской командой на Олимпиаде в Сочи. "Надеюсь, теперь этого не будет", — резюмировал форвард.

Другой нападающий нашей команды Николай Прохоркин, также забросивший две шайбы в ворота американцев, заявил, что ему все понравилось в сегодняшней игре. "Драк сегодня не было особо. В принципе все понравилось сегодня — хоккей, атмосфера на трибунах, голы, силовые приемы. Шикарная игра была! У американцев была такая тактика - провоцировать нас на удаления", — заметил хоккеист.