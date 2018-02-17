Кисляк: главный источник компьютерных атак - не Россия, а США

США и объявили глобальную охоту за российскими программистами, однако основной источник хакерских атак в мире — сами Соединенные Штаты, что подтверждается исследованиями. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в США Сергей Кисляк.

По словам дипломата, за последние годы он повидал много обвинений и домыслов в отношении России, передает ТАСС. Речь идет в том числе и о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы.

"Правительство России никогда не вмешивалось во внутриполитическую жизнь США, — сказал Кисляк. — Я никогда ничего подобного не делал, посольство России тоже этим не занималось. Какие бы обвинения ни выдвигались против нас, могу сказать, что это чистая фантазия, которая имеет внутриполитическую американскую подоплеку".

Бывший посол пояснил, что говорит об отношениях различных политических сил в США, добавив, что обвинять Россию во вмешательстве в политическую жизнь и "внутреннюю борьбу" в США бессмысленно.

В России заинтересованы в нормальных связях с Вашингтоном, отметил Кисляк. "Но мы не будем ходить с протянутой рукой по Вашингтону и просить вас о сотрудничестве", — подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на той же Мюнхенской конференции заявил, что не намерен реагировать на доклад США о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы до предоставления фактических данных.