Землетрясение в Уэльсе: эвакуировано здание университета в Суонси

В Великобритании произошло землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился менее чем в 13 километрах к северо-востоку от центра города Суонси в Уэльсе. Стихийное бедствие спровоцировало эвакуацию людей из здания университета в Суонси.



По данным находящегося в Париже Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки ощущались на расстоянии до 300 километров от эпицентра. Это пятое по силе землетрясение из зарегистрированных когда-либо в Великобритании. По первым оценкам, толчки ощутили около 10 миллионов жителей региона, сообщает электронная версия издания The Daily Express.

Землетрясение силой от 4,0 до 4,9 по шкале Рихтера считается легким. Весьма бурную реакцию британских СМИ на него уже комментируют пользователи соцсетей.