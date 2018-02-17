Шорт-трек. Жирар стал первым на дистанции 1000 метров

Канадец Самуэль Жирар завоевал золото на Олимпийских играх в Пхенчхане по шорт-треку на дистанции 1000 метров. Его результат — 1 минута 24,650 секунды. Второе место занял американец Джон-Генри Крюгер (1.24,864). Тройку призеров замкнул Со И Ра из Южной Кореи (1.31,619).

На дистанции 1000 метров выступал и россиянин Семен Елистратов. К сожалению, он не смог пробиться в главный финал соревнований.

У женщин золотую медаль на дистанции 1500 метров завоевала хозяйка турнира Чхве Мин Джон. Серебро взяла китаянка Ли Цзиньюй (2.25,703). Бронзовая медаль оказалась у канадки Ким Бутен (2.25,834), сообщает РИА Новости.

Российские шорт-трекистки Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова не смогли выйти в финал соревнований.